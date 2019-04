Wolfratshausen - Eigentlich eine typische Situation auf dem Parkplatz eines Supermarktes: Man will in sein Auto einsteigen und ist zugeparkt. Da kann man schon mal an die Decke gehen. Ein 53-jähriger Mann aus Eurasburg ist am Freitagmittag aber aufgrund dieser Situation dermaßen ausgerastet, dass er eine 23-jährige Frau attackierte.