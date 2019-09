Handgemachtes Designer-Stück Ellie Goulding: So aufwendig war die Anfertigung ihres Brautkleids

Das Star-Aufgebot bei der Hochzeit von Ellie Goulding (32, "Love Me Like You Do") und Caspar Jopling (27) in der ehrwürdigen Kathedrale in York am Samstag konnte sich definitiv sehen lassen. Unter den Gästen waren unter anderem Orlando Bloom (42) und Katy Perry (34), James Blunt (45) und seine Ehefrau Sofia Wellesley (36), Sienna Miller (37) und ihr Freund Lucas Zwirner sowie die Prinzessinnen Eugenie (29) und Beatrice (31). Zu bestaunen gab es für die Hochzeitsgesellschaft aber nicht nur ein freudestrahlendes, frisch getrautes Ehepaar, sondern auch ein höchst aufwendig hergestelltes Brautkleid.