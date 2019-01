Handball-WM in Deutschland Kantersieg! DHB-Team stürmt ungeschlagen in K.o.-Phase

Bundestrainer Prokop fordert "Tempo"

"Tempo!", forderte Prokop von seinen Akteuren in einer Auszeit im ersten Durchgang. Und tatsächlich wurde es zumindest etwas besser, obwohl der Bundestrainer einigen Stammkräften wie Kapitän Uwe Gensheimer oder Abwehrstratege Patrick Wiencek frühzeitig Pausen verordnete. Die Serben wurden aber schwächer - die deutsche Mannschaft nutzte das aus. Auch der am Mittwoch wegen Weinholds Verletzung zum Team gestoßene Kai Häfner schaute in der Halle zu, wie die DHB-Auswahl ihren Vorsprung ausbaute. Ob er für die Hauptrunde in Köln nachnominiert wird, ist aber noch nicht entschieden.

Auch ohne Häfner steigerte sich das deutsche Team im zweiten Durchgang kontinuierlich - auch die Trefferquote stimmte jetzt, was letztlich zu einem ungefährdeten Sieg führte.