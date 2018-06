Handball-Legende im WM-Gespräch Vlado Stenzel: "Unsere Heimatliebe gibt uns die Kraft"

Die kroatische Mannschaft zeichnet sich durch einen enormen Kampfeswillen aus.

Absolut, wir kämpfen mit Herzblut bis zum Ende. Das war schon immer so, wir haben Kampfgeist, das ist in unserer Volksseele drinnen. Wir sind ein ganz eigenes Völkchen. Wir lieben unsere Heimat, es gibt für keinen Kroaten eine größere Ehre, als für sein Land zu spielen. Diese Heimatliebe gibt uns unsere Kraft, sie macht uns stark. Das ist auch etwas, was ich in Deutschland vermisse, diese vollkommene Identifikation mit seiner Heimat. Ich empfinde das als das Normalste auf der Welt. Für mich ist es dagegen unnormal, wenn es anders ist. Wenn ich sehe, mit wie wenig Leidenschaft manche – ich will hier lieber keine Namen nennen – für Deutschland spielen, kann ich nur den Kopf schütteln. Und noch etwas.

Wir hören!

Das ist ja nicht nur bei den Spielern so, sondern insgesamt. Wenn ich schon höre, dass vom DFB-Team oder im Handball von der DHB-Mannschaft geredet wird, dann stellt sich bei mir alles auf. Glauben Sie, in Kroatien würde irgendein Spieler sagen, dass er für das Team des Verbandes spielt? Nein, sie spielen und kämpfen für Kroatien. Für einen Verband zerreiße ich mich nicht, für mein Land schon.

Man spürt Ihre Heimatliebe.

Ja, und deswegen muss ich jetzt auch auflegen, denn die Möbelpacker stehen vor der Tür. Ich ziehe mit meiner Frau nach 45 Jahren in Deutschland wieder nach Kroatien. Und dort werden wir die nächsten 100 Jahre leben. Ich habe es in Deutschland genossen, zwischen uns war immer alles paletti, aber jetzt will ich wieder an die Adria-Küste. Ich liebe das Land. Ich will das Meer, das Klima nicht mehr nur im Urlaub genießen, ich will das dauernd um mich haben. Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt und möchte hier gleich die Gelegenheit nutzen, und mich von Deutschland zu verabschieden. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen.

Weitere News zur WM 2018 finden Sie hier