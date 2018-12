Hand- und Schuhabdruck John Travolta stiehlt Pitbull fast die Show

US-Rapper Pitbull (36, "We Are One"), der gebürtig Armando Christian Pérez heißt, ist am Freitag bei einer Hand- und Schuhabdruck-Zeremonie vor dem TCL Chinese Theatre am Hollywood Boulevard in Los Angeles geehrt worden. Neben US-Radiomoderatorin Ellen K. (53), die auf Instagram voll des Lobes für die "wunderschöne Zeremonie" und die "herzliche Rede" des Ausgezeichneten war, nahm auch Pitbulls Kumpel, Hollywood-Star John Travolta (64, "Grease"), an der Veranstaltung teil.