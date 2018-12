München - Beim Starkbieranstich am Nockherberg gibt es 2019 eine weitere Überraschung. Nachdem im Herbst Maximilian Schafroth zum neuen Fastenprediger gekürt wurde - einer der Jüngsten in der Geschichte des Anstichs - lässt Paulaner kurz vor Weihnachten die Bombe platzen: Das Singspiel wird zugunsten eines Spiels des FC Bayern am 13. März 2019 verschoben.