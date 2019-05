Wie der Verein bekannt gab, fällt Hamdi Dahmani wegen eines Muskelfaserrisses für die letzten beiden Saisonspiele aus. Der 31-Jährige musste in der vergangenen Partie gegen den SV Meppen (1:1) ausgewechselt werden. "Eingehende Untersuchungen bei Mannschafts­arzt Christoph Bruhns im Eduardus Krankenhaus bestätigten den Verdacht. Hamdi hat sich einen Faserriss in der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur zugezogen", so Christian Osebold, Leiter der medizinischen Abteilung bei Fortuna Köln.