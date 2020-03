Autos abgeschleppt: Anwohner verärgert

Seit Freitag vergangener Woche sei man eindrücklich darauf hingewiesen worden, das Haus nur in dringenden Fällen zu verlassen. Und jetzt "werden wir für die Befolgung genau dieser Hinweise hart abgestraft", so die verärgerten Anwohner weiter. Denn jeder der Abgeschleppten muss sein Auto in der Verwahrstelle auslösen. Kostenpunkt: mindestens 420,23 Euro plus neun Euro Gebühr pro Tag in der Verwahrstelle. Dazu kommen noch 25 Euro Verwarnungsgeld für das Parken im Halteverbot seitens der Polizei.