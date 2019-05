Hasenbergl - Der Unbekannte griff ihr an den Oberkörper, an den Hosenbund und hielt sie fest. Doch die Frau konnte sich zum Glück losreißen: Eine 40-jährige Münchnerin ist am frühen Freitagmorgen (3. Mai) an der Schleißheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 517 von einem Unbekannte sexuell genötigt worden. Die Hose der 40-Jährigen sei dabei beschädigt worden.