Halloween-Events werden immer größer und schauriger

Insgesamt 17 "Erschrecker" verstecken sich in den Kulissen, um in einem unerwarteten Moment den Gästen der Filmtour Angst einzujagen. Da wird auch nicht vor dem Einsatz von Kettensägen zurückgeschreckt. Dass diese Halloween-Events immer größer und schauriger werden, zeigt vor allem der Erfolg der "Haunted Houses" in Amerika. Dort wird das Erschrecken auf ein neues Level gehoben.