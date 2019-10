Hallezusammen Forster, Giesinger und Co.: So lief das große Benefiz-Konzert in Halle

"Keine Gewalt!" Diese Worte waren am Samstag gut sichtbar am Roten Turm in Halle zu lesen. Auf dem Marktplatz der Stadt an der Saale hatten sich etwa 15.000 Menschen versammelt. Unter dem Motto #HalleZusammen haben sie zehn Tage nach dem Anschlag eines Rechtsextremisten auf ein jüdisches Gotteshaus mit zwei Toten ein Zeichen gesetzt: für Toleranz, ein friedliches Miteinander und gegen Hass und Ausgrenzung.