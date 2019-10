Halbzeitshow und neues Album Darum trat Rihanna nicht beim Super Bowl auf

Rihanna bezeichnet das kommende Album als "von Reggae inspiriert". Sie erklärt: "Es wird nicht das, was du typischerweise als Reggae kennst, aber du wirst die Elemente in allen Songs fühlen." Das Genre fühle sich für sie immer "richtig" an, "es ist in meinem Blut". Auf ein Release-Datum will sich die Sängerin aber noch nicht festnageln lassen, das könne bei ihren "angsteinflößenden Fans" nur böse enden.