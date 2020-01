Halbzeitshow am Sonntag Super Bowl 2020: J.Lo und Shakira werden an Kobe Bryant erinnern

Erinnerung an Kobe Bryant

Die Sängerinnen kündigten bei dem Termin an, dass sie den verstorbenen Basketballstar Kobe Bryant (1978-2020) ehren werden: "Wir alle werden am Sonntag an Kobe erinnern und das Leben und die Vielfalt in diesem Land feiern", sagte Shakira laut "CNN". "Ich bin sicher, er wäre sehr stolz darauf, die Botschaft zu sehen, die wir an diesem Tag auf der Bühne vermitteln wollen", fügte die Sängerin an. "So spielt das Leben, und wir müssen weitermachen. Aber es berührt uns und wird für immer nachwirken", sagte Lopez.