Alphonso stänkert gegen Chethrin

Der sonst so harmoniebedürftige Alphonso Williams (56) stört sich irgendwie am Verhalten der Luxus-Bewohner, allen voran an dem von Chethrin. Johannes Haller (30) gegenüber klagte er an: "Ich hatte ein ganz anderes Bild von Chethrin. Sie wollte nur ihre eigenen Vorteile. Ich bin so enttäuscht." Auch Johannes blies ins gleiche Horn: Er kenne sie schon länger und eigentlich wolle sie mal eine Vorzeige-Familie haben. Dennoch mache sie total auf Party-Girl. Das passe in seinen Augen nicht zusammen.