Offiziell will das Bundesverkehrsministerium am heutigen Dienstag die Plakataktion "Looks like shit. But saves my life." starten. Auf Deutsch heißt das: "Sieht scheiße aus. Aber rettet mein Leben." Damit sollen Jüngere zum Tragen eines Helms animiert werden. Dabei ist unter anderem "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Alicija.