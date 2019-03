Nürnberg - Meister EHC Red Bull München ist in der Deutschen Eishockey Liga nur noch einen Sieg vom Playoff-Halbfinale entfernt. Das Team von Trainer Don Jackson setzte sich am Freitag im vierten Viertelfinal-Duell bei den Eisbären Berlin hochverdient mit 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) durch und könnte im fünften Aufeinandertreffen der "Best-of-Seven"-Serie am Sonntag (17.00 Uhr/Magenta Sport) in eigener Halle das Weiterkommen klar machen.