Dass es nicht so kam, lag unter anderem an einem guten Start des EHC in die Partie: Schon nach einer halben Minute erhielten die Red Bulls eine Gelegenheit in Überzahl, Joslin zog von der blauen Linie ab und die Scheibe schlug hinter Augsburgs Torhüter Olivier Roy, der in den bisherigen Partien so überragend gehalten hatte, im Netz ein – das 0:1 nach 123 Sekunden. In einem hochintensiven und emotionalen Spiel erkämpfte sich Augsburg insgesamt ein leichtes Übergewicht an Torchancen, zumal der EHC ab der 18. Minute für fünf Minuten in Unterzahl spielen musste. Patrick Hager hatte nach einem harten Check gegen Simon Sezemsky fünf Minuten plus eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten.