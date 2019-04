Nur zwölf Prozent der Powerplays können die Red Bulls in den Playoffs nutzen, Augsburg hat eine Erfolgsquote von 15,5 Prozent. Traditionell war München in Unterzahl extrem stark. Doch in den Playoffs halten die Red Bulls nur in 81 Prozent der Unterzahlsituationen den Stall sauber, die Panther liegen mit 86,5 Prozent vorne. München hat Probleme, in die richtige Aufstellung zu kommen. Was zum nächsten Punkt führt. Kreativität: Dem EHC fehlt es an Überraschungsmomenten.