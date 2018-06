Oliver Batista Meier brachte die Münchner am Mittwoch bereits in der 13. Minute in Führung, ehe Jahn Herrmann kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag bereits das Endresultat herstellte (34. und 37. Minute). Das Team von Trainer Holger Seitz zeigte vor 1.073 Zuschauern am FC Bayern Campus über die kompletten 80 Spielminuten eine gute Leistung, ließ den Ball mit schnellem Passspiel sicher in den eigenen Reihen laufen und erlaubte dem Gegner kaum Chancen.