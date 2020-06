Halb Zombie-Horror, halb "Big Brother"? Das steckt hinter der neuen Netflix-Serie "Reality Z"

"Reality Z" ist also eine Serie, die quasi "The Walking Dead" in ein "Big Brother"-Setting verfrachtet. Eine Reality-Show, bei der echte Kandidaten in "Versteckte Kamera"-Manier hinters Licht geführt werden, ist es aber nicht, sollte diese Frage bei einigen Netflix-Usern für Verwirrung sorgen. Und eines ist es zudem ebenfalls nicht: eine neue Idee. Genau genommen handelt es sich gar um eine exakte Kopie der 2008 erschienenen Miniserie "Dead Set" von "Black Mirror"-Erfinder Charlie Brooker (49). Allerdings wartet das brasilianische Pendant nun mit zehn Folgen auf - liefert also doppelt so viel Zombie-Unterhaltung im Vergleich mit dem britischen Original.