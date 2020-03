Hailie ist erwachsen Eminem ist stolz auf seine studierende Tochter

Als Rapper Eminem hat Marshall Mathers (47, "Music to be murdered by") Millionen von Tonträgern verkauft, zahlreiche Preise gewonnen und Sportstadien ausverkauft - doch seine größte Errungenschaft ist immer noch seine Tochter, Hailie Jade (24). In der Radio-Sendung "Hotboxin' with Mike Tyson" hat der Musiker vor Kurzem darüber gesprochen, wie stolz er auf seine Älteste ist.