Schwele: "Jackson misst sich nur an Titeln"

Eine Einstellung, die typisch für Jackson ist. "Er misst sich selber nur an Titeln", sagt Eishockey-Experte Basti Schwele, der das Spiel für Sport1 kommentieren wird, der AZ. "Zwei verlorene Finals in einem Jahr, das ist nicht das, was Don Jackson für eine gute Saison hält. Ich finde diese Einstellung super. Es macht Jackson so erfolgreich, dass er jeden Wettbewerb spielt, um ihn zu gewinnen."