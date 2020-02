Doch um diese Bestmarke zu knacken, müssen die Red Bulls anders auftreten als in den letzten Spielen. Beim 2:3 nach Verlängerung gegen den ERC Ingolstadt konnte man zumindest einen Zähler auf der Habenseite verbuchen, beim 2:3 am Sonntag gegen die Düsseldorfer EG stand hingegen die Null auf dem Punktekonto. Der EHC, sonst als Aufholjäger bekannt, war jeweils nicht in der Lage, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen, stattdessen setzte es späte Gegentore – und Niederlagen. "Wir konnten beide Partien nicht wie gewohnt zu Ende bringen. Wir müssen konsequenter spielen und agieren. Deshalb müssen wir in den Spiegel schauen und Lösungen finden", forderte Jungstar John Peterka.