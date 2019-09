München - Bei einer Kontrolle in einem ICE in Richtung Ulm haben Zollbeamte in München-Pasing am Montag vor einer Woche sieben Kilo Koks sichergestellt. Ein 58-Jähriger - nach eigenen Angaben von Beruf Lkw-Fahrer - wurde festgenommen. Gegen den mutmaßlichen Drogenkurier erging inzwischen Haftbefehl, wie das Zollfahndungsamt München am Mittwoch weiter mitteilte.