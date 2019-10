Häusliche Gewalt Ronnie Ortiz-Magro nach heftigem Ausraster in Polizeigewahrsam

Der amerikanische Reality-TV-Star Ronnie Ortiz-Magro (33) aus "Jersey Shore" ist in Handschellen abgeführt worden, nachdem er seine Freundin Jen Harley geschlagen und mit einem Messer bedroht haben soll. Das berichtet "TMZ". Der Übergriff soll sich in der Nacht zum Freitag in Los Angeles in einem angemieteten Airbnb-Haus ereignet haben.