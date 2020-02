München - In so gut wie jeder Bürgerversammlung sind sie oft angemahnte Ärgernisse: die überfüllten Wertstoffinseln in der Stadt. In vielen Vierteln klagen Münchner, dass die Sammelstellen für Glas, Plastik und Alu entweder ersatzlos gestrichen, wegen Bauarbeiten verlegt oder schlicht dauernd voll sind.