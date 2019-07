Bundesweite Studien haben ergeben, dass getrennt lebende Mütter und ihre Kinder häufig von Armut bedroht sind. Ein Drittel lebt dem Statistischen Bundesamt zufolge sogar in einer prekären Situation. Gerade in einer teuren Stadt wie München stehen Mütter besonders unter Druck. "In München leben etwa 7.000 Alleinerziehende, die auf Leistungen des Jobcenters angewiesen sind", sagt der Sprecher der Arbeitsagentur, Frank Donner. Fast dreiviertel der Frauen habe keine abgeschlossene Berufsausbildung. Der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt könne gelingen, "wenn die Betreuung der Kinder sichergestellt ist", sagt Donner. Im vergangenen Jahr habe das Jobcenter 1.800 Alleinerziehende in Arbeit und Ausbildung integrieren können.