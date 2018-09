Kaiser Barbarossa hatte 1180 Otto von Wittelsbach zum Herzog ernannt, nachdem er seinen Rivalen, Herzog Heinrich den Löwen, endlich losgeworden war. "Ein taktisch kluger Schachzug, denn ein schwacher Herzog garantierte dem Kaiser, dass der sich nicht wieder selbständig macht", so Loibl.

Graf Albert III. von Bogen indessen wird durch die Hochzeit mit Ludmilla noch mächtiger, sie bringt einen Teil des Böhmerwalds in die Ehe ein. Rund 15 Jahre später stirbt Albert allerdings. Er hinterlässt Ludmilla mit drei Söhnen – und mit dem Wappen der Grafen von Bogen, dem Schild mit weiß-blauen Rauten.

Sechs Jahre später dann kommen die Wittelsbacher ins Spiel: Herzog Otto von Wittelsbach ist schon lange tot, es regiert sein Sohn Ludwig I., später Ludwig der Kelheimer genannt. "Ein gewiefter, rücksichtsloser Territorialpolitiker", sagt Loibl. Die Liste der vom Herzog Gemeuchelten ist lang. Die seiner Feinde ebenfalls. Ludwig I. will Macht und weiß: Der Schlüssel zu Niederbayern liegt in einer Hochzeit mit Ludmilla. "Sie müssen wissen, zu der Zeit ist Oberbayern das arme, gebirgige Land", sagt Loibl. "Da will keiner hin, da zerbröselt dir der Ackerboden quasi zwischen den Fingern." Ludwig hält also um Ludmillas Hand an. Und die sagt Ja. Aus Sicht der reichen Bogener war ein Herzog wohl die beste Partie.

"Auffälig ist, dass alle Söhne kurz hintereinander sterben"

"Durch die Hochzeit sitzen die Wittelsbacher jetzt brettl- breit in Niederbayern drin", sagt Loibl. "Vorher haben sie nichts gehabt – und jetzt fließen ihnen alle Einkünfte des getreidereichen Gäubodens zu." Weil Ludmillas Söhne aus erster Ehe noch unmündig sind, kontrolliert Ludwig das gesamte Gebiet. "Auffällig ist, dass später alle drei Söhne rasch hintereinander sterben", so Loibl. Weil sie noch keine Nachfahren haben, erlischt damit 1242 das Geschlecht der Bogener. "Man liest ja immer, dass sämtliche Adelsgeschlechter aussterben zu der Zeit. Insofern könnte man die vielleicht nicht unbegründete Vermutung anstellen, dass bei dem ein oder anderen etwas nachgeholfen wurde."

Damit ist der Weg frei für den Nachkommen Otto II. von Wittelsbach, Sohn von Ludwig und Ludmilla. Und Otto, der Erlauchte, übernimmt nicht nur Land und Besitz der Bogener, sondern auch deren Wappen. "Weil es viel angesehener und höherwertiger ist als das eigene", sagt Loibl. "Ab jetzt sind die Wittelsbacher richtig mächtig in Bayern – und nicht mehr aufzuhalten."

Der Erfolgszug der weiß-blauen Raute beginnt aber erst viel später: 1623, als die Herzoge zu Kurfürsten werden, wird die Raute zum Wappen der bayerischen Kurfürsten. "Als dann Anfang des 19. Jahrhunderts zu dem altbayerischen Sauhaufen auch noch die Franken und die Schwaben dazukommen, braucht es ein verbindendes Element, das den Zusammenhalt stärkt", sagt Loibl. Eine gute Corporate Identity muss also her – und die Wittelsbacher entscheiden sich abermals für die weiß-blauen Rauten aus dem Bogener Wappen. Loibl: "Und die kann man sehr schön in dem Großen Staatswappen sehen, das seit 1835 mit leichten Veränderungen existiert."

Der Bier-Export machte die Rauten weltberühmt

Seitdem ziehen sich die Rauten in jeglicher Form nicht nur durch Bayern, sondern durch die ganze Welt – ausgelöst durch den Bier-Export. "Und der wiederum ist durch zwei bedeutende Innovationen erst möglich geworden: durch die Erfindung der Kältemaschine von Carl von Linde und die Eisenbahn", sagt Loibl.

Die bayerischen Brauer hatten dadurch um 1850 große Absatzmöglichkeiten auf den Weltausstellungen entdeckt. Damals war Bier international noch nicht so bekannt. "Aber über die Weltausstellungen haben die auf einmal wahnsinnig viel Bier verkauft, egal, ob in Frankreich, Italien, Chicago oder New York", sagt Loibl.

"Und sie haben schnell kapiert: Wenn man da nicht nur einen Bierausschank macht, sondern aus Pappmaché eine Alpenkulisse baut, davor eine Blasmusik stellt und die Tische schön mit weiß-blauen Rautenmuster-Decken herrichtet, dann kann man noch viel mehr Bier verkaufen." Jedes zehnte auf der Welt getrunkene Bier stammte damals aus Bayern – und exportierte die bayerische Wirtshauskultur gleich mit. Die bayerische Raute ist so zum Volksgut und Markenzeichen geworden, dessen internationaler Marktwert im mehrstelligen Bereich liegen dürfte.