Hätte er etwas tun können? Tom Jones gibt sich die Schuld am Tod seiner Ehefrau

"Man beginnt darüber nachzudenken, was gewesen wäre, wenn ich sie dazu gezwungen hätte, zum Arzt zu gehen", verriet Jones in dem emotionalen Interview. Sie habe sich nicht früh genug einer Behandlung unterzogen, so Jones weiter, was er sich bis heute vorwirft. "Bin ich teilweise dafür verantwortlich? Hätte ich sie früher wachrütteln sollen", frage sich der 78-Jährige. Als der Krebs entdeckt wurde, sei es schon zu spät gewesen.