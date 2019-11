Händchenhaltend auf dem roten Teppich Keanu Reeves: Das ist die Frau an seiner Seite

Die 46-jährige Künstlerin hat schon in Museen rund um den Globus ausgestellt, darunter das Museum of Contemporary Art in Los Angeles, das Contemporary Museum in Baltimore und im Los Angeles County Museum of Art. Nebenbei scheint Grant gelegentlich auch noch Freunde zu vermählen, wie ihr Instagram-Account zeigt. Dort ist ein Foto zu sehen, in dem sie ihre Freunde Ginna und Edwin in den Bund der Ehe führt.