Hähnchen, Rind und Schwein Drei Rezepte für leckere Fleischmarinaden

Hähnchen in Joghurt-Marinade

In Joghurt eingelegtes Hähnchenfleisch ist besonders zart und saftig. Für 500 Gramm Hähnchenfleisch benötigt man 150 Gramm Naturjoghurt. Den Joghurt in eine Schüssel geben und zwei Esslöffel Olivenöl hinzufügen. Knoblauchliebhaber können zwei bis drei Zehen in kleine Würfel schneiden und untermischen. Hinzu kommt der Saft einer Zitrone und deren abgeriebene Zesten. Das Ganze mit etwas Salz und Pfeffer sowie einem Esslöffel Honig oder Agavendicksaft verfeinern.