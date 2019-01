München - Ein schreckliches Ende eines lustigen Abends: Eine 18-Jährige war am Samstagabend beim Feiern in der Großraumdisco Neuraum. Gegen 6 Uhr morgens machte sie sich auf den Heimweg Richtung Hackerbrücke. An der S-Bahnhaltestelle kam ein Mann auf sie zu und verwickelte die junge Frau laut Polizei auf Englisch in ein Gespräch.