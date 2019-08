Hacker-Serie geht zu Ende "Mr. Robot": Die finale Staffel hat ein Startdatum

Der Trailer ist im gewohnt düsteren "Mr. Robot"-Stil gehalten und zeigt weihnachtliches Treiben. Dann ist die Stimme von Elliot Alderson, gespielt von Oscarpreisträger Rami Malek (38, "Bohemian Rhapsody"), zu hören: "Wir müssen wieder an die Arbeit." In schnellen Schnitten zeigt der Teaser dann Drogen, Gewalt und tote Menschen. Man kann sich also auf reichlich Action und jede Menge Spannung freuen.