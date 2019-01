Haben sie sich versöhnt? Cardi B und Offset wollen ihrer Ehe eine Chance geben

Das will das US-Promi-Portal "TMZ" von einer Quelle erfahren haben, die dem Paar nahestehen soll. Demnach sollen die Musiker wieder regelmäßig in Kontakt stehen und sich im Jahr 2019 darauf konzentrieren, ihre Ehe wieder zu kitten. Offset soll Cardi B hoch und heilig versprochen haben, sich zu ändern und treu zu sein. Allerdings: Ihren Ehering will die 26-Jährige weiterhin nicht tragen. Sie sei emotional noch nicht bereit dazu.