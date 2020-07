München - Seit einigen Jahren erfüllt der FC Bayern seine Rolle als Branchenprimus in der Bundesliga auch verstärkt im Jugendbereich. In Jamal Musiala und Bright Arrey-Mbi wurden im vergangenen Sommer unter anderem zwei hochveranlagte Talente vom FC Chelsea geholt, in diesem Sommer wechseln in Armindo Sieb und Mamin Sanyang zwei 17-jährige Hoffnungsträger von der TSG Hoffenheim nach München.