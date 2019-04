Es wirkt in diesen Tagen ja so, als ob es beim TSV 1860 um alles ginge, nur nicht um Fußball. So präsentierten Löwen-Fans in der Westkurve des Grünwalder Stadions nach einem Anti-Ismaik-Banner nun eine Fahne, die sich gegen den Sprecher des jordanischen Investors Athanasios "Saki" Stimoniaris richtete. "Ich brauch’ dich nicht", stand neben einem durchgestrichenen Konterfei des Aufsichtsrates. Außerdem gab’s eine Choreo pro Grünwalder Stadion.