München - Was wäre das für eine rauschende Kulisse im Grünwalder gewesen! Einen 0:2-Rückstand nach 49 Minuten verwandelten die Löwen mit einer beeindruckenden Aufholjagd noch in einen 3:2-Sieg gegen Spitzenreiter MSV Duisburg. Normalerweise wären in Giesing alle Dämme gebrochen - doch in Zeiten von Corona ist eben nichts normal.