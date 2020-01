"Habe versucht, zu kämpfen" "Sopranos"-Star Annabella Sciorra belastet Weinstein schwer

US-Schauspielerin Annabella Sciorra (59), bekannt aus der Serie "Die Sopranos", ist eine von vier Hauptzeuginnen im Prozess gegen Harvey Weinstein (67). Am Donnerstag trat sie in den Zeugenstand, wie US-Medien berichten, und sprach über die Nacht Anfang der 90er Jahre, in der sie von Weinstein vergewaltigt worden sein soll.