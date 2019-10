Niko Kovac: Aussage über Thomas Müller war ein Fehler

"Die Aussage war mal ein Fehler von mir", sagte der Bayern-Coach auf der Spieltagspressekonferenz und ergänzte: "Ich habe mich falsch artikuliert, die Aussage habe ich nicht so gemeint wie ich sie letztendlich gesagt habe. Er habe am darauffolgenden Tag mit Müller gesprochen und das Thema geklärt. "Er hat das so verstanden, wie ich es gemeint habe und nicht für bare Münze genommen."