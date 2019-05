Sie habe angefangen, "im Garten zu arbeiten, mich gesünder zu ernähren und jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen", weil sie Antidepressiva vermeiden wollte, bis sie jede andere Alternative ausprobiert habe. "Gott sei Dank konnte ich aus dieser persönlichen Hölle herausfinden, ohne Medikamente zu nehmen, aber die Erinnerung an das, was ich durchgemacht habe und an das, was ich verloren habe, wird bei mir bleiben, bis ich sterbe."

Dafür kämpft sie

Die Schauspielerin sagte, die amerikanischen Frauen hätten ein Recht auf sichere Abtreibungen: "Ein Schwangerschaftsabbruch ist ein schlimmer Albtraum. Das will keine Frau durchmachen." Es müsse aber dafür gekämpft werden, dass der Eingriff sicher sei, wenn er nötig werde. "Ich wollte nie über diese Erfahrung sprechen. Aber ich kann nicht schweigen, wenn so viel auf dem Spiel steht", so Jovovich.