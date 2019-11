"Habe die harten Medikamente abgesetzt" Lungenembolie hätte ihn fast getötet: So geht es Benjamin Piwko jetzt

"Let's Dance"-Star Benjamin Piwko (39) wäre 2016 beinahe an einer Lungenembolie gestorben. In seinem Buch "Man hört nur mit dem Herzen gut" (Mosaik) erzählt er, dass er danach den Kampfsport und seine Kampfsportschule aufgeben musste. "Die Schule war mein Leben und ich bin natürlich traurig, dass ich sie nicht weiter betreiben kann", erklärt der 39-Jährige im Interview mit spot on news.