Evelyn Burdecki: Sextalk mit den Männern

Dann legt Blondie noch einen drauf: "Sag' mal Chris, bist du hier drinnen so ein bisschen hot? Männer sind doch manchmal auf Entzug. Männer haben ja von Natur aus da so ein Problem. Nach ein paar Tagen kommt dann was und dann muss das doch dann auch weg! Das kann man doch sogar googeln. Dann schwellt doch alles an. Ihr wisst doch… Oster-Eier!" Chris lacht und fragt: "Dicke Eier? Nein, von Natur aus bekommt man keine dicken Eier! Das sagt man nur so!" Evelyn ist sichtlich überrascht: "Echt jetzt! Ich dachte, das schwellt so drei, vier Tage an und dann muss das weg."