Haariges Video Liebes-Outing? Nina Dobrev und Shaun White geben Instagram-Debüt

"Mein Friseur hat abgelehnt, also hat sie Hand angelegt", schreibt White zu seinem Post, in dem er zwei Vorher-Nachher-Bilder seiner Frisur und ein Video teilte, auf dem Dobrev beim Haare schneiden zu sehen ist. Zu dem Post fügte der Sportler noch das Hashtag #QuarantineCuts (#QuarantäneHaarschnitt) hinzu. Dobrev teilte einen Schnappschuss, auf dem sie mit einer Schere bewaffnet in die Kamera grinst, während White mit aufgerissenen Augen und zweifelndem Blick seinem Schicksal entgegentritt. "Zu meinem Lebenslauf hinzugefügt: Friseurin", schreibt die Schauspielerin sichtlich zufrieden mit ihrem Werk. In einem kurzen Clip zeigt sie dann noch den großen Berg an Haaren, von dem sich White verabschieden musste.