Haarige Angelegenheit Pierce Brosnan: Sein Bart stiehlt ihm die Show

Brosnans Auftritt bei den "The Prince's Trust And TK Maxx & Homesense Awards" war für den guten Zweck. The Prince's Trust ist eine gemeinnützige Organisation, die jungen Menschen aus schwierigen Verhältnissen hilft. Der Trust besteht seit 1976 und wurde von Prinz Charles (71) gegründet. Die Organisation unterstützt bislang 870.000 junge Menschen, förderte 125.000 Start-Ups und vergab eine wirtschaftliche Hilfe an 395.000 Personen.