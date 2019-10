Haare, Lippenstift, Schuhe Von der Haarspitze bis zur Fußsohle: Die Styling-Tricks der Queen

Wo drückt denn der Schuh? Bei Queen Elizabeth II. (93) im Optimalfall nirgends, denn ihre Assistentin, Designerin Angela Kelly (61), trägt jedes Paar Schuhe vorab ein, wie sie in ihrem neuen Buch "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" (ab 29. Oktober) verrät. Laut des Magazins "Hello!", dem Auszüge daraus bereits vorliegen, erklärt sie dazu: "Die Königin hat sehr wenig Zeit für sich selbst und keine Zeit, um ihre Schuhen einzutragen, und da wir die gleiche Schuhgröße haben, ergibt es so am meisten Sinn."