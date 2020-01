Haar-Trend Up-do: Wie diese Red-Carpet-Frisur für ein natürliches Facelift sorgt

Für runde Gesichter

"Little Women"-Star Florence Pugh (24) erschien bei den diesjährigen Critics' Choice Awards in einem glitzernden Prada-Kleid, Jimmy Choos und Ohrringen von Maria Tash. Letztere lenkten den Blick auf ihren strahlenden Teint. Durch die streng nach hinten gekämmten und mit Gel fixierten Haare kam ihr Gesicht wunderbar zur Geltung. Der Up-do war in diesem Fall ein enggeschlungener Haarknoten, auf halber Höhe am Hinterkopf festgesteckt.