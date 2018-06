"GZSZ", "Alles was zählt", ... Das passiert heute in den Soaps

Evas Plan, einen neuen Mandanten beim Jogging anzuwerben, geht in "Unter uns" schief. In "Köln 50667" will Kevin Bos Ausbildungszeugnis fälschen, damit sie Chancen hat. Ex-Musiker Krätze beobachtet in "Berlin - Tag & Nacht" wehmütig, wie Sabrina und Schmidti zur Club-Tour aufbrechen.