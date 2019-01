Gwyneth Paltrow und Winona Ryder Kate Hudson gesteht: Diese Promi-Damen hat sie gestalkt

Hudson erzählte, wie sie den Hollywood-Star zum ersten Mal getroffen hatte: "Ich habe sie nicht wirklich getroffen, ich habe sie eher verfolgt." Sie selbst sei damals noch in der High School gewesen und habe Paltrow zusammen mit der 1990er-Ikone Winona Ryder (47, "Reality Bites") beim Shoppen in Los Angeles gesehen und sei den beiden dann in den Laden gefolgt. "Ich habe gesehen, [...] welche Klamotten du nimmst", so Hudson. Sie erinnere sich sogar noch an die Hosenmarke: "Katayone Adeli". Dann habe sie "Hey!" gesagt und Paltrow habe "Hi!" geantwortet. "Das war's! Das war unser erstes Treffen", gab sie lachend zu.