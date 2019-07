Gwendoline Christie und Co. Emmys: Drei "Game of Thrones"-Stars haben sich selbst vorgeschlagen

Carice van Houten ist in ihrer Kategorie die einzige "GoT"-Vertreterin, ihr können jedoch Laverne Cox (47, "Orange Is the New Black"), Cherry Jones (62, "The Handmaid's Tale"), Jessica Lange (70, "American Horror Story: Apocalypse"), Phylicia Rashad (71, "This Is Us") und Cicely Tyson (94, "How to Get Away with Murder") den Emmy streitig machen.

Der Trophäen werden am 22. September in Los Angeles vergeben.