Oase der Ruhe: Der Pausenhof am Dom



Pausenhof am Dom: Ungeahnte Stille mitten in der Innenstadt, im Sommer mit Sonnenfaktor auf der Terrasse. Foto: Daniel von Loeper

Mit einem schulüblichen Pausenhof hat das alles zwar nicht viel zu tun. Aber man sollte den Namen dieses Selbstbedienungs-Lokals schon wörtlich nehmen. "Hier kann man ausspannen und sich eine Pause nehmen", sagt Co-Chefin Selin Sevengül (28), die das Lokal mit etwa 40 Sitzplätzen seit drei Jahren mit ihrem Bruder Deniz (30) betreibt.

Tatsächlich ist so: Obwohl der Pausenhof an der Thiereckstraße nur wenige Schritte vom Marienplatz entfernt in der Passage zum Dom liegt, ist es hier so ruhig wie in einem kleinen süditalienischen Dorf. Man hört sogar die Schritte der Passanten.

Selin Sevengül ist keine Unbekannte im Münchner Bar- und Gastobetrieb. Tagsüber hilft sie im Pausenhof mit. Gegen Wochenende kümmert sie sich als Co-Chefin um den Klub "Beverly Kills" an der Müllerstraße. Und wenn die Nächte ab und zu etwas länger werden, kommt sie am nächsten Tag auch gerne in ihren Pausenhof zum Essen. "Meine Lieblingsspeise ist der Burger (ab 7,90 Euro), mein Bruder nimmt fast immer die Spaghetti Bolognese (6,20 Euro)", sagt sie. Dauerrenner ist auch die Currywurst, wahlweise Rind oder Schwein (5,40 Euro) – auf die Touristen hat man sich hier eingestellt. Viele kommen schließlich aus muslimischen Ländern. "Das Rindfleisch der Spaghetti Bolognese stammt aus Halal-Schlachtung", sagt Selin.

Mama’s Küche: Eine kurze Reise in die West-Türkei



Chefin Seher Malak in Mama´s Küche. Foto: Daniel von Loeper

Seher Malak (34), Chefin von Mama’s Küche, ist zwar seit 16 Jahren eine Wahlmünchnerin. Doch ihr Leben zuvor begann und verlief in Usak, einer Stadt im zentralen Westen der Türkei. Zum Glück! Das muss man einfach so sagen, wenn man von ihrem Essen probiert. Denn von dort hat sie auch alle Rezepte mitgebracht, die man in dieser Raffinesse wohl sonst kaum in München schmeckt.

Täglich kocht sie, worauf sie gerade Lust hat und präsentiert die Mahlzeiten in der Auslage, "wie es in der Türkei in den meisten Restaurants üblich ist", sagt Malak. Manchmal ist es die typisch westtürkische Suppe Tarhana, die aus einem Pulver mit getrocknetem Joghurt, Gemüse und Mehl zubereitet wird.

Oft ist es die gefüllte Hühnerbrust mit Spinat und Käse (Tavuk Sarmasi), Manti (gefüllte Teigtäschchen), Bohnen- oder Gemüseeintopf, gefüllte Weinblätter (Sarma), Fisch- und Blumenkohlgerichte, Pflanzerl mit Gemüse (Köfte), Gulascheintopf, Börek, und zu guter Letzt darf natürlich eine gute Nachspeise wie Revani, Kadayif, oder Sekerpare nicht fehlen. Mama’s Küche eignet sich besonders gut für Unentschlossene: Mit großem Hunger kann man sich einen gemischten Teller bestellen, dazu eine Suppe und Salat: für 10 Euro. Ein kleiner gemischter Teller beginnt bei sechs Euro. Fazit: Fairer Genuss.

Ida's Milchladen: Kreuzstraße 23, Mo bis Fr 6-16 Uhr

Der Pausenhof: Thiereckstraße 2, 10-18 Uhr, sonntags geschlossen

Mama´s Küche: Hotterstraße 16, 12 bis 15.30 Uhr, Sa und So geschlossen

